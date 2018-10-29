” الثنيان ” يرعى إفتتاح المعرض السعودي الدولي لتكنولوجيا الجوالات وملحقاتها

سعيد العجل(صدى):

ينطلق اليوم الاثنين وفي السادسة مساء ١٨ صفر عام ١٤٤٠ هجريه الموافق ٢٩ أكتوبر ٢٠١٨م-المعرض السعودي الدولي لتكنولوجيا الجوالات وملحقاتها (سعودي موبايل شو)-بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض-برعاية سعادة الدكتور/أحمد الثنيان-وكيل وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات لصناعة التكنولوجيا والقدرات الرقمية.

ويعتبر المعرض السعودي الدولي لتكنولوجيا الجوالات وملحقاتها (سعودي موبايل شو)-أول معرض متخصص في الجوالات وتقنية الاتصالات .

ويعتبر أيضا فرصة لجميع الشركات والمؤسسات والهيئات المتخصصة بالتواصل والتفاعل المباشر مع الجمهور وتقديم أفضل ماوصلت إليه تقنية الجوالات والاستفادة من التقنيات المعروضة في المعرض وتكوين شراكات دولية ووكالات تجارية خلال فترة المعرض.