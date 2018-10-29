” العمرو ” يدشن أدوات مكتب إدارة المشاريع بالدفاع المدني

سعيد العجل(صدى):

رعى معالي مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان العمرو صباح اليوم الاثنين ورشة العمل التي نظمتها المديرية العامة للدفاع المدني بالرياض تحت عنوان ” منظومة عمل المشاريع بالدفاع المدني – التكامل وكفاءة الاداء ” بمقر نادي ضباط قوى الأمن.

والتي تأتي ضمن برامج الخطة التطويرية لمكتب إدارة المشاريع وتهدف في تفاصيلها الى خلق قناة التكامل بين شركاء النجاح والاداء في منظومة العمل المالي بالمديرية العامة للدفاع المدني توحيداً للجهود ورفع مستوى جاهزية أداء الاعمال المالية للعام المالي القادم 2019م وفق معايير الكفاءة والانسيابية.

وقد ركزت الورشة في جدول أعمالها على محورين أساسيين , أولهما : آلية التخطيط والاعداد للمشاريع وطرحت خلاله (5) أوراق عمل تناولت جانب التخطيط المالي للمشاريع , وتوجهات الموازنة الجديدة للدولة, ومعايير اعتماد العمل المالي, والقوالب الموحدة لكراسة الشروط والمواصفات , وخطط الصرف المالي , وآلية التعامل مع منصة اعتماد , بالإضافة للمخطط الزمني للدورة المالية للمشاريع.

فيما كان المحور الثاني يغطي جانب التنفيذ لممارسات إدارة المشاريع وتناول (4) اوراق عمل غطت المحددات الزمنية لمراحل ترسية المنافسات, ولديل اجراءات حوكمة المشاريع , واتاحة المواصفات الفنية للأصناف ذات التوريد المتكرر , ومؤشرات الاداء التنفيذية للمشاريع, واختتم هذا المحور بأهم معوقات الصرف المالي للمشاريع والحلول اللازمة لها.

وقد كانت تلك الاسهامات العلمية من واقع الممارسات والبناء المعرفي لمكتب ادارة المشاريع بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة بدروة حياة المشروع واجراءاته, ممثلة في ادارة التخطيط وادارة الميزانية وادارة المنافسات والادارة المالية وادارة الدراسات والمواصفات .

هذا وقد شهدت أعمال الورشة حضوراً لافتاً للجهات المرتبطة بالجهاز الرئيسي للمديرية العامة للدفاع المدني وممثلي مديريات الدفاع المدني بالمناطق .

وفي ذات السياق عبر معالي مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان العمرو في كلمة له عن عميق شكره وتقديره للقائمين على تنظيم أعمال الورشة ولجميع المشاركين في نجاحها. وأكد الفريق “العمرو” إن ما تقدمه حكومتنا الرشيدة -أيدها الله- من بذل وعطاء لتنفيذ مشاريع وأعمال الجهات الحكومية ؛ يجعلنا نحرص على استثمار هذا الدعم السخي وفق الكفاءة والفاعلية اللازمة للوصول للأهداف التي اعتمدت من اجلها هذه المشاريع , وأن ما تم تدشينه اليوم من تقنيات ومعايير لأعمال مكتب ادارة المشاريع والتي تتطابق مع افضل الممارسات العالمية لهو خير دليل على حرص المديرية العامة للدفاع المدني على أداء مختلف المشاريع وفق مستوى عالي من الاحترافية. مختتماً معاليه أعمال الورشة بتكريم الفائزين بجائزة مدير عام الدفاع المدني السنوية لكفاءة أداء المشاريع والتي توزعت على أربع فئات (التميز في إدارة المشاريع – المشاريع الرائدة – أفضل حساب في خدمة حوكمة المشاريع – تمكين كفاءة المشاريع ).

فيما قام معاليه وعلى هامش أعمال الورشة بتدشين عدد من الخدمات والادوات التي نفذها مكتب ادارة المشاريع ضمن خطته التطويرية . حيث أعرب مدير مكتب إدارة المشاريع بالمديرية العامة للدفاع المدني المقدم / أحمد بن يحيى الزهراني عن عظيم شكره وامتنانه لمعالي مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان بن عبدالله العمرو لرعايته وتشريفه لافتتاح أعمال هذه الورشة وتدشين معاليه للمرحلة التطويرية لمكتب ادارة المشاريع الذي حظي باهتمام كبير من معاليه من لحظة النشأة وقدم له كل الدعم والوقت والتوجيه مما أسهم في خلق إطار عمل موحد ومحوكم للمشاريع بالدفاع المدني.