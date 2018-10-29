كيف تعاملت ” الصحة ” مع انقطاع الكهرباء في مستشفى تثليث؟

عادل الحربي(صدى):

توجهت وزارة الصحة باعتذار رسمي إلى المرضى وذويهم بمستشفى تثليث بعد اضطرارها إلى نقلهم لمراجعة حالاتهم في مسشتفى آخر، بسبب انقطاع مفاجئ في التيار الكهربي.

مديرية الشؤون الصحية في بيشة أكدت عبر متحدثها الرسمي علي سعيد آل بخيتان أن المستشفى اتخذت كل الإجراءات المتبعة في حالات الطوارئ وتم نقل المرضى المنومين، وهم 9 مرضى، من ” تثليث ” إلى مستشفى الملك عبدالله في بيشة.

وأشار إلى أنه تم فتح المركز الصحي في تثليث بالتزامن، ليستقبل الحالات الطارئة.

وأوضح أن الشركة السعودية للكهرباء بدورها وفرت مولدين جديدين لتفادي حدوث مثل هذا الأمر مرة أخرى، وعاد التيار إلى المستشفى، دون وقوع أي أضرار للمرضى أو للمنشأة نفسها.