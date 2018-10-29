بالصور.. انطلاق برنامج مسرح الصغار في عرعر بمشاركة 16 إدارة تعليمية

سلطان الهوير(صدى):

دشن سعادة مدير عام التعليم بمنطقة الحدود الشمالية الأستاذ عبدالرحمن بن سعد القريشي في مجمع عرعر مول التجاري برنامج المهرجان المسرحي الثقافي للصغار بمشاركة ١٦ إدارة تعليمية على مستوى المملكة .

وقد بدأ الحفل بتلاوة آيات من الذكر الحكيم تلاها كلمة الوفود المشاركه قدمها الأستاذ عبدالهادي القرني مشرف النشاط الثقافي بتعليم الرياض ثم قدم سعادة مدير عام التعليم بمنطقة الحدود الشمالية الأستاذ عبدالرحمن بن سعد القريشي كلمة بهذه المناسبة وبعد ذلك قدم اوبريت وطني وقصيدة شعرية من كلمات الأستاذ حمدان سالم بعدها انطلقت العروض المشاركة حيث قدم تعليم منطقة الرياض عرض مسرحي ( ملحمة وطنن المجد ) بعد ذلك قدم تعليم منطقة حائل عرض مملكة النحل .

وأوضح مشرف النشاط الثقافي الأستاذ ثامر قمقوم أن هناك عروض في الفترة الفترة المسائية في تمام الساعة الرابعة والنصف عصراً .

وحضر الحفل المساعد للشؤون التعليمية الأستاذ عباس بن صالح العنزي و مستشار المدير العام ومدير ادارة النشاط الطلابي الأستاذ سليمان بن صالح الحميد وعدد من مشرفي النشاط ورؤساء الوفود المشاركة .