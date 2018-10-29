بالفيديو.. هكذا يتلاعب الإعلام باللقطات لتضليل القراء من خلال صور خادعة!

فهمي محمد(صدى):

أظهر مقطع فيديو نماذج لصور خادعة استخدمها الإعلام لتضليل القراء من خلال التلاعب باللقطات المصورة، ومن ضمن هذه الصور:صورة التقتت في منطقة جنوبي العراق، لجندي أمريكي يقدم الماء لجندي عراقي يبدو أنه مصاب، في الجزء الأيسر من الصورة يقف جندي أمريكي آخر وقد تدلت مقدمة بندقيته، كانت مقدمة البندقية كأنها موجهة لرأس الجندي العراقي؛ وإن لم تُنشر هذه الصورة مكتملةً تصبحُ نموذجاً للاستخدام المزدوج وخداع اللقطة الذي تستخدمة بعض وسائل الإعلام.

وشملت النماذج أيضا صورة ” مايك بنس ” نائب الرئيس الأمريكي وهو يسير داخل ملعب للكرة ويرفع يده تحية للجماهير؛ لكن صورة أخرى تؤكد أنه لم يكن هناك جمهور، ويتكرر نفس المشهد مع مؤتمر للمرشحة الرئاسة الأمريكية هيلاري كلينتون، وهي في مؤتمر حاشد لها بإحدى القاعات؛ لكن صورة أخرى تكشف أنه لم يتواجد إلا مجموعة من الصحفيين والمصورين.

وهناك نموذج آخر يظهر جندي وهو يحمل مضرب كرة وفي طرف الصورة طفل مذعور يحتمي بجدار، وعندما تنفتح الصورة أكثر نكتشف أن الجندي كان يلعب كرة المضرب مع طفل آخر.

وقدم الموقع خدعة لصورة التُقطت في العاصمة اليمنية صنعاء، ويظهر فيها اليمني ” علي البخيتي ” حين كان متحدثاً باسم الحوثيين، ويحاول ” البخيتي ” إيهام مشاهدي أحد الفضائيات أنه يتحدث من قلب صنعاء؛ في إشارة إلى سيطرة الحوثي على المدينة؛ لكن صورة أخرى تكشف أنه يجلس حافي القدمين داخل استوديو مغلق، وربما في أحد المخابئ، وخلفه صورة العاصمة.