كارثة صحية في معمل للمخللات في الرياض

عادل الحربي (صدى):

داهمت فرق الرقابة التابعة لبلدية نمار، بأمانة منطقة الرياض معملا لتصنيع المخللات، وضبطت به مخالفات عدة تخالف جميعها الاشتراطات الصحية المعتمدة.

وشملت المخالفات التي رصدها مراقبو بلدية نمار، سوء الإعداد والتخزين، وعدم حصول العمال على أي شهادات صحية، وبناء على ذلك تقرر غلق المعمل الذي يقع في حي طويق.

وأشارت البلدية إلى أن هذا القرار السريع جاء في إطار الحرص على سلامة وجودة الأغذية التي تقدم للمستهلكين، بينما شدد رئيس بلدية نمار، المهندس، محمد اليابس، على أن كل المخالفين سينالون عقابهم والغرامات المالية الواجبة بحقهم، طبقا للقانون، ودون تردد.