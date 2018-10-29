بالفيديو.. سهى الوعل تهاجم حديث شمس الكويتية عن المثلية الجنسية

أماني الغامدي(صدى):

هاجمت الإعلامية سهى الوعل حديث الفنانة الكويتية شمس عن المثلية الجنسية وتدخلاتها بالدين بغير وجه حق.

وأكدت ” الوعل ” خلال مشاركتها ببرنامج ” اتجاهات ” للإعلامية نادين البدير، أنها ترفض تدخلات الفنانة شمس الكويتية بالدين، وأن حديثها عن المثلية الجنسية وتبريرها لها لا يليق؛ لافتة إلى أنها عندما تريد أن تحاور أحدًا في تلك الأمور فمن الأفضل أن يكون لديه من المعلومات الكافية لكي يتمكن من الرد عليها.

وعلى جانب آخر، أشارت ” الوعل ” إلى أن النجمة المغربية دنيا بطمة لا تملك مقومات الفنانين، كما أن صوتها ليس جميلًا، مؤكدةً أن الفنان لابد أن يكون لبقًا ومثقفًا فنيًا.