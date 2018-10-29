حقيقة إلغاء تأشيرة الدخول من المطارات التركية
نفت السفارة التركية بالرياض ما تردد حول إلغاء الحصول على تأشيرة دخول من المطارات التركية.
وقالت السفارة في بيان رسمي أن ما حدث من إلغاء منصّات ” ماكينات ” التأشيرة في المطارات التركية وعددها 10 ماكينات فقط ، نظراً لعمليات تحديث فيما تعمل الـ ” كاونترات ” على إستقبال القادمين لمنحهم التأشيرات، كما في السابق.
وأفادت السفارة أن العمل بالحصول على التأشيرة الإلكترونية من الموقع الإلكتروني مستمر لجميع مواطني الدول التي يحق لهم الدخول إلى الأراضي التركية.
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