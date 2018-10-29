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حقيقة إلغاء تأشيرة الدخول من المطارات التركية

حقيقة إلغاء تأشيرة الدخول من المطارات التركية
أنقرة(صدى):

نفت السفارة التركية بالرياض ما تردد حول إلغاء الحصول على تأشيرة دخول من المطارات التركية.

وقالت السفارة في بيان رسمي أن ما حدث من إلغاء منصّات ” ماكينات ” التأشيرة في المطارات التركية وعددها 10 ماكينات فقط ، نظراً لعمليات تحديث فيما تعمل الـ ” كاونترات ” على إستقبال القادمين لمنحهم التأشيرات، كما في السابق.

وأفادت السفارة أن العمل بالحصول على التأشيرة الإلكترونية من الموقع الإلكتروني مستمر لجميع مواطني الدول التي يحق لهم الدخول إلى الأراضي التركية.


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