حقيقة إلغاء تأشيرة الدخول من المطارات التركية

أنقرة(صدى):

نفت السفارة التركية بالرياض ما تردد حول إلغاء الحصول على تأشيرة دخول من المطارات التركية.

وقالت السفارة في بيان رسمي أن ما حدث من إلغاء منصّات ” ماكينات ” التأشيرة في المطارات التركية وعددها 10 ماكينات فقط ، نظراً لعمليات تحديث فيما تعمل الـ ” كاونترات ” على إستقبال القادمين لمنحهم التأشيرات، كما في السابق.

وأفادت السفارة أن العمل بالحصول على التأشيرة الإلكترونية من الموقع الإلكتروني مستمر لجميع مواطني الدول التي يحق لهم الدخول إلى الأراضي التركية.