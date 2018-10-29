بعد سطوهم على بنك شهير.. شرطة أبو عريش تضبط أحد الجناة

تركي السالم(صدى):

كشفت مصادر أن شرطة أبو عريش بمنطقة جازان نجحت في الايقاع بأحد الجناة المتورّطين بحادثة محاولة السطو على بنك شهير في المحافظة قبل نحو شهر.

وعن تفاصيل القبض على ” الجاني ” ، أوضحت المصادر أنه ” شاب ” يبلغ من العمر 24 عامًا، قُبض عليه في ساعةٍ متأخرة من الليل وهو يسير في أحد الشوارع بعد أن أثار الشكوك حوله، حيث اعترف بجرمه خلال التحقيق معه.

يُذكر أن شرطة أبو عريش بجازان كانت قد باشرت حادثة محاولة السطو على أحد البنوك في 22 من محرم الماضي، حيث قام الجناة بكسر الزجاج الجانبي للبنك؛ وذلك في محاولة منهم لسرقة مبالغ مالية؛ لكنهم فشلوا ولاذوا بالفِرار.