الهلال يتعاقد مع بوصوفة بديلا عن عموري لدعم صفوف فريقه

نواف السالم(صدى):

تعاقد البرتغالي خورخي خيسوس، المدير الفني للهلال، مع المغربي مبارك بوصوفة، من أجل الانضمام إلى صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة، بديلًا عن الإماراتي عمر عبد الرحمن ” عموري ” .

ويأتي ذلك. بعد تعرض عموري للإصابة بقطع في الرباط الصليبي، لينتهي موسمه مع الهلال، في حين تردد اسم بوصوفة كثيرًا في الفترة الأخيرة، في ظل رغبة الهلال في التعاقد معه، بصفته لاعبًا حرًا وغير مرتبط بعقد مع أي نادٍ.

و حسم مستقبل عموري مع الأزرق في الفترة القادمة، خاصة وأن النجم الإماراتي أبدى نيته في تجديد عقده لموسم إضافي.