طفلان يهتكان عرض فتاة قاصر في المدرسة بعد مشاهدتهما أفلام إباحية

كانبرا(صدى):

هتك طفلان أستراليان في السابعة من عمرهما عرض طفلة في السادسة من عمرها في المدرسة بعد مشاهدتهما أفلاماً جنسية على هاتفيهما المحمولين في ولاية جون غاردنر.

ولم تستطع الشرطة في إجراء تحقيق مناسب؛ لأن المتهميْن قاصرين دون سن العاشرة، و يأتي ذلك وسط مخاوف من إمكانية الوصول إلى المواد الإباحية من خلال الهواتف؛ لاتصالها بالانترنت.

ومن جهته، قال المدير التنفيذي في ولاية لوثران في أستراليا، جون بروفي، إن الطفلين قد شاهدا مواد جنسية صريحة، مما دفعهما إلى هذا التصرف، متابعا:” نعلم أن السلوك لا يناسب مع ما نسميه السلوك العادي “.