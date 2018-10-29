كيت ميدلتون أكثر أفراد العائلة المالكة تأثيرا على مبيعات الموضة

لندن(صدى):

كشفت نتيجة استبيان اجرته شركة ” براند فاينانس ” البريطانية أن دوقة كامبريدج كيت ميدلتون تعتبر أكثر نساء أفراد العائلة المالكة تأثيرًا في عالم الموضة، على آراء المتسوقين.

وأوضحت نتائج الاستبيان أن المتسوقين يضعون ميدلتون كأيقونة ودليل لشراء ملابسهم وكل ما يتعلق بالموضة.

ووفقا للاستبيان جاء الأمير هاري في المركز الثاني من حيث التأثير بعد كيت ميدلتون، وجاءت ميجان ماركل، زوجة الأمير هاري، ودوقة ساسيكس، في المرتبة الرابعة بعد أديل.

كما أشار النتائج إلى أن استخدام كيت ميدلتون لأي منتج يمنحه الثقة من جانب المتسوقين دون تفكير، وفقا لآرائهم في الاستبيان، ويزيد من ترويجه وانتشاره بنسبة 38% في الولايات المتحدة، بينما يبلغ تأثير ميجان ماركل على زيادة بيع أي منتج ترتديه نسبة 35%، في حين يرفع الأمير هاري من بيع شعبية المنتجات 32%، ويأتي الأمير وليام بنسبة 27%.