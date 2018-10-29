5 تحذيرات من عصير الليمون

أماني الغامدي(صدى):

من المعروف أن عصير الليمون له عشاقه، ولكن إلى جانب أن قيمته الغذائية عالية، ويعالج أمراض عديدة، إلا أن الإفراط في تناوله يأتي بنتائج عكسية.

وتحذر الدكتورة مروة كمال أخصائية التغذية العلاجية من الإكثار من تناول عصير الليمون، للأسباب التالية.

تآكل الأسنان

الأطعمة الحمضية والمشروبات تسبب تآكل ميناء الأسنان، وتجعل أسنانك حساسة، وأفضل طريقة لتجنب ذلك هو شرب الليمون كثيرا، كما أنه يمكن أن يحدث تهيجا في الأغشية المخاطية ويسبب آفة القروح.

حرقة المعدة

شرب الكثير من عصير الليمون يؤدي إلى الإصابة بحرقة المعدة، لذلك لابد من الحد من تناول عصير الليمون.

تلبك المعدة

شرب الكثير من عصير الليمون قد يخل بعمل معدتك، وقد يحدث تهيجا في الأغشية المخاطية، ويؤدي إلى الإصابة بآلام في المعدة والحموضة المعوية.

كثرة التبول والجفاف

الليمون يحتوي على نسبة عالية من فيتامين C، وحامض الاسكوربيك، وتعرف هذه المواد الغذائية بأنها مدرة للبول (يزيد إنتاج البول في الكلى). وهكذا، فإنه يساعد الجسم على القضاء على السوائل الزائدة والصوديوم من الجسم، لكنه قد يصيبك بالجفاف.

ارتجاع المرئ

عصير الليمون يمكن أن يزيد من أعراض ارتجاع المرئ، حيث المحتوى الحمضي له يمكن أن يسبب تهيج ببطانة المرئ، ولذا يجب تجنب شرب كميات زائدة من عصير الليمون.