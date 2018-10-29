خادم الحرمين يبعث رسالة خطية لرئيس وزراء ماليزيا

الرياض(صدى):

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – رسالة خطية إلى دولة رئيس وزراء ماليزيا الدكتور مهاتير محمد.

وقام بتسليم الرسالة صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز، المستشار بالديوان الملكي، خلال استقبال دولته له اليوم بمكتبه في بوتراجايا.

ونقل سموه لدولة رئيس الوزراء الماليزي، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله -.

كما تم خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية، مؤكداً سموه حرص خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد – حفظهما الله – على تطوير العلاقات بين البلدين في جميع المجالات التي تحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.

حضر الاستقبال معالي وزير الخارجية الماليزي سيف الدين عبد الله ونائب الأمين العام لوزارة الخارجية الماليزية انوشروان زين العابدين، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى ماليزيا محمود بن حسين قطان ومدير إدارة غرب آسيا بوزارة الخارجية علاء الدين محمد.