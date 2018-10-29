رئيس الهلال عن استمرار الدوري خلال أمم آسيا: لن نقف مكتوفي الأيدي

نواف السالم(صدى):

هاجم محمد بن فيصل رئيس نادي الهلال، استمرار إقامة مباريات دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، خلال فترة مشاركة المنتخب الوطني في أمم آسيا 2019، التي ستقام في الإمارات مطلع يناير المقبل.

وأوضح ” بن فيصل ” عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” أن هذا ما هو إلا عقاب للأندية التي سينضم لاعبيها للأخضر، معلّقًا: ” استمعت الى تصريح قصي الفواز، حول عدم تأجيل مباريات الدوري خلال مشاركة المنتخب في كأس آسيا، عدم تأجيل الدوري هو عقاب للأندية التي سينضم لاعبيها للمنتخب .”

وأكد رئيس الهلال: ” لن نقف مكتوفي الأيدي أمام هذا الإجحاف، وسنرفع تظلمنا هذا إلى تركي آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة، وثقتنا كبيرة في إنصافه ” ؛ فيما كان الفواز قد أكد بعد نهاية اجتماع اتحاد القدم أمس الأحد، أن الوضع سيبقى على حاله بعدم توقف الدوري، لافتًا إلى أن الأمر يتوقف على الأرجنتيني بيتزي مدرب الأخضر.