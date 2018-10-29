أميرة تتنازل عن لقبها الملكي لتتزوج شابا من عامة الشعب

طوكيو(صدى):

تنازلت الأميرة اليابانية أياكو عن لقبها الملكي لتتزوج شابا من عامة الشعب في احتفال غص بالطقوس الدينية بضريح ميجي في طوكيو، قائلة: ” أشعر بسعادة غامرة ” ، بينما لقت العريس إلى أنه يأمل في مساعدة أياكو على التكيف مع حياة العامة.

وطلت العروس بتسريحة شعر تعود إلى حقبة هايان، وارتدت زيا تقليديا يحمل نقوشا حمراء وخضراء، في حين ارتدي موريا معطفا رجاليا طويلا. ثم ارتدت العروس لاحقا رداء يابانيا أحمر اللون.

وأقيمت مراسم الزفاف في أحد المباني التي تشبه الباغودا ” المعبد ” في مجمع الضريح وشمل تبادل خاتمي الزفاف وتقاسم قدح الساكي.

وبدت هذه الطقو روتينية نسبيا لحفلات الزفاف على غرار عقيدة ” الشنتو ” ، بما في ذلك حفلات الزفاف اليابانية العادية.