بالصور.. ظهور رسمي لاصدار الصيد من ” مرسيدس X-Class “

برلين(صدى):

يُعد اصطياد الحيوانات إحدى النشاطات الترفيهية المسموح بها في العديد من الدول حول العالم، ومن المهم للغاية أثناء ممارستها اختيار أنسب سيارة رباعية الدفع قادرة على مواجهة المواقف الصعبة، لهذا قامت شركة Gruma الألمانية للتعديلات بإطلاق نسخة مخصصة للصيد من بيك أب مرسيدس X-Class.

تتخصص Gruma في تعديل السيارات كي يتم استخدامها من قبل عشاق الصيد، ولهذا السبب اكتسبت شهرة كبيرة عالمياً، حيث قامت أضافت مظهراً مختلفاً على البيك اب الفاخرة.

حصلت X-Class على جنوط للطرق الوعرة مع تحسين لأنظمة التعليق والثبات على الطريق، إضافة للوحات حماية سفلية.

بجانب هذه التعديلات، يمكن تزويد مرسيدس X-Class هانتر بخطافات قطر أمامية وخلفية، قفص حيوانات، منطقة تخزين بنادق بالصندوق الخلفي، ماكينة تنظيف Aqua2go Pro المتنقلة مصابيح ليزر Utility-80 مع مساحات تخزين داخلية، إضافة لإمكانية تحويل سطح السقف إلى منصة اصطياد مرتفعة لقنص الحيوانات منها.

هذا ويمكن في النهاية اختيار طلاء X-Class بألوان مموهة، أو إحاطة الهيكل بالكامل في لفائف لاصقة باللون الأخضر الداكن كي تتمكن من التخفي بشكل أفضل في البيئات الخضراء كالغابات والسهول.