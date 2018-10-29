” لا بديل عن الفوز ” .. شعار توتنهام ومانشستر سيتي في قمة الليلة

ماجد محمد(صدى):

يستعد فريقا توتنهام وماشستر سيتي لمواجهة من العيار الثقيل الليلة على ملعب ويمبلي في العاصمة لندن، ضمن الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ويامل الفريقان باللعب على أرضية جيدة وألا يتأثر ملعب ويمبلي بمباريات دوري كرة القدم الأمريكية التي أقيمت عليه أخيرا، أملا في تقديم مباراة جيدة وممتعة للجماهير.

يسعى مانشستر سيتي لتأمين صدارة الجدول وملاحقة ليفربول الذي تصدر المسابقة برصيد 26 نقطة، كما يأمل توتنهام في مصالحة جماهيره بالفوز السادس عل التوالي والاقتراب اكثر من مقدمة الترتيب.

ويحتل توتنهام المركز الخامس برصيد 21 نقطة، وفي حالة الفوز اليوم سيرتقي للمركز الثالث ويتساوى مع تشيلسي صاحب المركز الثاني، كما سيتخطى مانشستر سيتي نفسه بمركز واحد.

تقام المباراة في العاصمة الإنجليزية لندن، في تمام الساعة 11 مساء بتوقيت مكة المكرمة.