” العدل ” تجيب.. هل يحتاج الطلاق لشهود؟

عادل الحربي(صدى):

أوضحت وزارة العدل في إطار توعيتها للمواطنين حول الكثير من التساؤلات بشأن القضايا المختلفة، شروط إجراء الطلاق، وذلك ردا على الاستفسارات التي يوجهها لها المواطنون عبر حسابات مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت الوزارة في حسابها الرسمي ” التواصل العدلي ” ، المخصص لتوعية المواطنين بحقوقهم، وبالمعلومات والإجراءات القانونية المختلفة، إن الطلاق لا يحتاج للشهود.

ودون حساب ” التواصل العدلي ” الرد على سؤال ” هل هناك حاجة لوجود شهود عند إجراءات الطلاق، فقال: ” لا، فقط يلزم حضور المطلق وإحضار عقد النكاح “.