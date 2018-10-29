حقيقة ” فيديو ” هطول أمطار على غرب المجمعة

سعيد العجل(صدى):

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي خلال اليومين الماضيين، مقطع فيديو أدعوا أنه يوثق لـ ” هطول أمطار ” على غرب المجمعه طريق ثادق .

وبالتحقق من صحة هذا المقطع، فإنه يعود لأمطار هطلت قبل 3 سنوات على فيضة ” العكرشية ” شرق شقراء، والذي نشرت ” صدى ” خبر عنه في ذلك الوقت بعنوان:

” سكان العاصمة اسموها “هاف مون ” شقراء جهود البلدية والأهالي تجذب الزوار لروضة العكرشية بمركز القصب ” .

وهذا هو رابط الخبر: