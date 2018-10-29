حقيقة ” فيديو ” هطول أمطار على غرب المجمعة
تداولت مواقع التواصل الاجتماعي خلال اليومين الماضيين، مقطع فيديو أدعوا أنه يوثق لـ ” هطول أمطار ” على غرب المجمعه طريق ثادق .
وبالتحقق من صحة هذا المقطع، فإنه يعود لأمطار هطلت قبل 3 سنوات على فيضة ” العكرشية ” شرق شقراء، والذي نشرت ” صدى ” خبر عنه في ذلك الوقت بعنوان:
” سكان العاصمة اسموها “هاف مون ” شقراء جهود البلدية والأهالي تجذب الزوار لروضة العكرشية بمركز القصب ” .
وهذا هو رابط الخبر:
سكان العاصمة اسموها “هاف مون ” شقراء جهود البلدية والأهالي تجذب الزوار لروضة العكرشية بمركز القصب
🔎🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 4725 ] نشر منذ 4 ساعات
الحذر كل الحذر من نشر المقاطع
والاشاعات الكاذبه
لابد من التثبت من صحتها قبل المساهمة في نشرها
يقوظ الأمن الوطني هذا الفعل
اعرف مقطع تم ارساله لي السيل بلع طفل ومات
وابوه يصرخ يقول جنوب السعودية الحدث المقطع
قلت له يارجال هذا المقطع بسلطنة عمان؟؟؟؟