مباراة صعبة لإنتر ميلان مع لاتسيو.. والأول يسعى لمصالحة جماهيره

نواف السالم(صدى):

يترقب عشاق الكرة، مباراة إنتر ميلان، صاحب المركز الثالث بفارق 3 نقاط خلف نابولي، مع مضيفه لاتسيو، الذي يحتل المركز الرابع، في ختام مباريات الجولة العاشرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

ويحاول إنتر مواصلة سلسلة انتصاراته بالدوري الإيطالي، وملاحقة المتصدر يوفنتوس، ولن يكن لاتسيو لقمة سائغة للاعبي المدرب لوتشانو سباليتي، إذ فازوا 6 مرات في آخر سبع مباريات في الدوري بعد بداية بطيئة، وعادوا بفوز ثمين من أرض مارسيليا الفرنسي 3-1 الخميس في الدوري الأوروبي.

ومازال إنتر يبحث حالياً عن مصالحة جماهيره، بعد الخاسرة في دوري أبطال أوروبا 0-2 أمام برشلونة الإسباني.