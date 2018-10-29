حقوق المعاق للتوظيف يواصل توقيع اتفاقيات التعاون بالمنطقة الشرقية

سعيد العجل(صدى):

وقع برنامج حقوق المعاق لتوظيف اتفاقية تعاون مع مجمع عيادات الدكتور أمير الزقزوق يتم بموجبها تقديم تخفيض 40 % لذوي الإعاقة وقع الاتفاقية الدكتور أمير الزقزوق و دلال العواد المدير العام لبرنامج حقوق المعاق لتوظيف بالمنطقة الشرقية .

وقد تضمنت الاتفاقية احقية المعاقين بالتخفيض بجميع اقسام العيادات حيث يتواجد عدد كبير من التخصصات والأقسام يشغلها كادر طبي متخصص من الأطباء والاستشاريين.

وذكرت دلال العواد أن الاتفاقية تأتي ضمن خطة البرنامج لخدمة ذوي الأعاقة وتقديم التسهيلات اللازمة لهم واضافت ان هذه الأتفاقية قد سبقها عدد من اتفاقيات التعاون مع عدد من المعاهد والمستشفيات الخاصة لتقديم تخفيض يشمل الجميع من ذوي الاعاقة وليس فقط منسوبي البرنامج واعضائة وتقدمت العواد بالشكر الجزيل لمجمع عيادات الدكتور امير الزقزوق على متقدمة من خدمات لتسهيل علاج لذوي الأعاقة.

و من جانبه تحدث الدكتور امير الزقزوق عن تقديم التخفيض من خلال الاتفاقية مبديا سعادته بتقديم خدمات العيادة لذوي الاعاقه اسهاما منه بخدمة هذه الفئه الغالية وذكر دكتور أمير الزقزوق أنه تم تهيئه مجمع العيادات بما داخل ومصاعد مخصصة لذوي الاعاقه ممايتيح لهم التحرك بحرية وسهوله واضاف أن هذه مساهمه بسيطة من عيادات امير الزقزوق لخدمة ذوي الأعاقة.