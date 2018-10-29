تفاصيل رحلة ” يارا ” السرية مع الحبيب السابق لـ ” نجوى كرم “
ترددت في الوسط الفني أخبار جديدة حول رحلة الفنانة يارا الغامضة السرية في برشلونة الإسبانية .
وبحسب ما تردد سافرت يارا للقاء حبيب نجوى كرم السابق رجل الأعمال اللبناني المعروف فيليب زيادة بعيداً عن عيون الجمهور والإعلام وصفحات التواصل الإجتماعي .
ابو غالب[ عدد التعليقات: 443 ] نشر منذ 4 ساعات
سافرت يارا للقاء حبيب نجوى كرم السابق رجل الأعمال اللبناني المعروف فيليب زيادة بعيداً عن عيون الجمهور والإعلام وصفحات التواصل الإجتماعي .يعني قصدكم ان يار هي الا خطفت قلب الحبيب السابق لنجوي كرم هذه تعتبر خيانة وغدر
,ااالسحاب؛[ عدد التعليقات: 4915 ] نشر منذ 4 ساعات
هههههههه
سريه على الاخر
مع الإعلام تعتقد فيه سريه هالأيام