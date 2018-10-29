تفاصيل رحلة ” يارا ” السرية مع الحبيب السابق لـ ” نجوى كرم “

أماني الغامدي(صدى):

ترددت في الوسط الفني أخبار جديدة حول رحلة الفنانة يارا الغامضة السرية في برشلونة الإسبانية .

وبحسب ما تردد سافرت يارا للقاء حبيب نجوى كرم السابق رجل الأعمال اللبناني المعروف فيليب زيادة بعيداً عن عيون الجمهور والإعلام وصفحات التواصل الإجتماعي .