بالفيديو.. ” المطلق ” يوجه نصيحة للشباب بشأن الشائعات من جيران المملكة

علي القحطاني(صدى):

وجه عضو هيئة كبار العلماء المستشار في الديوان الملكي الدكتور عبدالله بن محمد المطلق؛ نصيحته للجميع وخاصة الشباب، بالابتعاد عن المهاترات، والاتحاد فيما بينهم ومع قيادتهم، والتصدّي للشائعات، ورفض الافتراءات، والثقة المطلقة والتامة فيما منحنا الله إياه من مكتسبات.

وأشار المطلق عبر برنامج “فتاوى” على القناة السعودية الأولى، إلى أن البلاد ابتُليت منذ نشأتها ببعض الجيران والأقارب الذين يوجّهون إليها سهام النقد والإفك، اعتقاداً منهم بأن التمسك بالدِّين، والالتفاف حول ولاة الأمر، وعدم التحزب، علامات الرجعية، لافتا إلى ما قطعته بلادنا من أشواط كبيرة في ميادين التقدم والعلم والحضارة لم تصل إليه تلك البلاد.

وأوضح المطلق أنه لا يجوز أبداً أن نشغل أنفسنا بهؤلاء الذين لا يريدون لنا أن نحصل على خير، وأن نكون في مقدمة الدول العربية والإسلامية والعالمية.. بحمد الله، أصبحنا من الدول الـ 20، ووصل شبابنا إلى الريادة في عديد من المجالات والاختراعات والابتكارات.

وقال إن الوحدة الوطنية عز، وهي أقوى ما نجابه به هؤلاء الذين يريدون تفريق الصفوف وتشتيت المجتمع وإضعاف اللحمة الوطنية.