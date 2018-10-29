” كونتي ” يعلن جاهزيته لتدريب ريال مدريد

طلال الغامدي(صدى):

أعلنالمدرب أنطونيو كونتي عن جاهزيته لتدريب ريال مدريد الإسباني بدلاً من جولين لوبيتيغي، وذلك بعد خسارة الفريق اليوم أمام برشلونة في الكلاسيكو بنتيجة 5-1.

وسيكونكونتي المدرب الجديد، حيث أوضحتإدارة الريال أنها تخطط لتقديم كونتي اليوم الإثنين.

وكان كونتيأحرز ثلاث بطولات للدوري مع يوفنتوس وأخرى مع البلوز، يعد مثالا لـ ” المدرب الجيد ” الذي كان قد تحدث عنه قائد الفريق المدريدي، سيرجيو راموس، كما أنإقالة لوبيتيغي ستتم خلال الساعات المقبلةولن يستمر في منصبه.

وقاد كونتي المنتخب الوطني الإيطالي أيضا في الفترة ما بين 2014 و2016 ووصل به للدور ربع النهائي لبطولة أمم أوروبا في فرنسا، وخلالها نجح في إقصاء المنتخب الإسباني من الدور ثمن النهائي.

وبات مصير لوبيتيجي في خطر كبير وبالتحديد بعد الخسارة الثقيلة التي تلقاها الفريق أمام البلاوجرانا على ملعب كامب نو، والفشل في تحقيق الفوز في آخر خمس مباريات بالليجا.