كارول سماحة تعلن عن مفاجأة لجمهورها اللبناني

طلال الغامدي(صدى):

شاركت النجمة اللبنانية كارول سماحة جمهورها عن المفاجأة التي سبق وألمحت إليها منذ أيام عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي.

وقد اختارت كارول سماحة جمهورها اللبناني للإحتفال معه بعيد الميلاد من خلال حفل استثنائي ستحييه ضمن مهرجانات “ ضبية الدولية ”.

ونشرت كارول عبر حسابها الرسمي على موقع ” تويتر” إلى أن هذه تعتبر المرّة الأولى التي تقيم فيها مهرجانات “ ضبية الدولة ” حفلاً خاصًا بعيد الميلاد مساء الأحد 16 كانون الأوّل/ديسمبر المقبل.