خلال ساعات قليلة.. إقالة مدرب الريال وتعيين أنطونيو كونتي

نواف السالم(صدى):

تنوي إدارة ريال مدريد في الوقت الحالي إقالة المدير الفني للفريق الإسباني جولين لوبيتيجي، وتعيين الإيطالي أنطونيو كونتي بدلًا منه.

وكشفت مصادر أن إدارة ” الملكي ” ستعلن خلال الساعات القليلة المقبلة عن إقالة ” لوبيتيجي ” .

حيث صرحت المصادر بأن نية النادي تدور حول تقديم المدير الفني لفريق تشيلسي الإنجليزي السابق أنطونيو كونتي غدًا، في تمام الساعة الواحدة ظهرًا.

وجاءت الإقالة على خلفية النتائج والأداء السئ الذي ظهر عليه الفريق خلال الفترة الماضية، وعدم قدرته على تحقيق أي فوز في آخر 5 مباريات خاضها في دوري الدرجة الأولى الإسباني.