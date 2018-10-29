ابتعدي عن الفواكه.. ريجيم 3 أيام لإنقاص الوزن سريعا

أماني الغامدي(صدى):

تعتمد الكثير من الفتيات على اتباع العديد من الطرق الطبيعية وغير الطبيعية لإنقاص الوزن بشكل سريع ولعل من أشهر الطرق هي التمارين الرياضية إلا أنها تعد من الأمور المُرهقة التي لا يُفضلها الجسم.

ونقدم لكم ريجيما صحيا آمنا يُمكنك اتباعه في ثلاثة أيام للحصول على النتيجة المطلوبة:

الإفطار:

– زبادى + خيار

– جبنة بالطماطم

– ٢ بيضة مسلوقة + شاى باللبن .

* الغذاء:

أي نوع لحوم مسموح بأي كميات، وخضار وسلطة .

العشاء:

– زبادى + خيار

– جبنة بالطماطم

– ٢ بيضة مسلوقة

وممنوع تناول أي نوع من الفواكه خلال هذه الأيام.