مستشفى خميس مشيط العام يحصل على إعتماد ” سباهي “

محمد بن طحيطح(صدى):

حصل مستشفى خميس مشيط العام على شهادة اعتماد من المركز السعودي لاعتماد المنشأت الصحيه ” سباهي ” وذلك بعد اجتياز معايير التقييم النهائي والذي سيمكن المستشفى بتقديم خدمات صحية عالية فى خدمة المرضى ومراجعي المستشفى تحقيقاً لرؤوية المملكة 2030 في ما يتعلق بالمجال الصحي .

وهذه الخطوه تاتي امتداداً لما تبذله صحة المنطقة من دعم و جهود لكافة مرافقها الصحية للرقى بمستوى خدماتها المقدمه لمتلقى الخدمه بمتابعة حثيثه من قبل المسؤلين فى مقام الوزارة .