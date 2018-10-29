بالصور.. عاملة نظافة تتألق ليلة زفافها في ثياب سندريلا
ابتكرت عروس مهووسة بشخصيات ديزني لاند طريقة طريفة للإحتفال بزفافها حيث إحتفلت العروس والتي تعمل عاملة نظافة بالزفاف مرتدية شخصية ” سندريلا” بينما لعب عريسها دور ” الأمير ” .
ووفقاً لصحيفة ” ديلي ميل ” البريطانية خصصت العروس ملابس شخصيات ديزني للمدعويين، وأقيم حفل الزفاف المميز بنيو ساوز يلز الأسترالية، حيث تعيش العروس.
أبوالجدايل إبن مسروح[ عدد التعليقات: 182 ] نشر منذ 4 ساعات
ياالربع ياوجوه الخير
مساءكم سعاده بإذن الله
شوفوا وركزوا على الصوره اﻷخيره ….. يا صدى ياهوه
إيشبنا يا هوه ؟
أبوالجدايل إبن مسروح[ عدد التعليقات: 182 ] نشر منذ 4 ساعات
ياالربع ياوجوه الخير
مساءكم سعاده بإذن الله
شوفوا وركزوا على الصوره اﻷخيره
….. ياهوه إيشبنا يا هوه …؟
أبوالجدايل إبن مسروح[ عدد التعليقات: 182 ] نشر منذ 4 ساعات
ياالربع ياوجوه الخير
مساءكم سعاده بإذن الله
شوفوا وركزوا على الصوره اﻷخيره
….. ياهوه إيشبنا يا هوه …؟
,ااالسحاب؛[ عدد التعليقات: 4915 ] نشر منذ 4 ساعات
مساك الله بالخير يابو الجدائل ومن يقرأ
وين المشكله يابن مسروح وضح لنا قبل ماتروح
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 17240 ] نشر منذ 1 ساعة
البساطه حلوه 😆
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 37220 ] نشر منذ 33 دقيقة
إي والله
البساطه حلوه🤗
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 33675 ] نشر منذ 21 دقيقة
البساطه زينه
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 33675 ] نشر منذ 9 دقائق
وش فيك يا ابو الجدايل وش فيها الصوره
قصدك الي لابس وسود ومركب قرون
والي الكهله الي فوق الكرسي المتحرك
والى الشايب الي جالس جنبها
والى البنت الي كيانها في يدها واقفه قدام العروس
والى قصدك الي لابس ازرق تراه يشبه خاشقجي. ويشبه. رفيق الحريري الله يتولاهم برحمته
والى قصدك الي واقفه ورا لابسه ازرق واسود مركبه اذان أرنب
وآخر ملاحظه العجوز الى على الكرسي لابسه زهري على ازرق والولد الي جنبها لابس احمر على ازرق
والبنت الي جنبه لابس اخضر على ازرق وكلهم في بدينهم حذيان يحملونها شكلهم يرقصون بها او يمكن عندهم طقوس يضربون العرسان بها