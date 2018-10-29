بالصور.. عاملة نظافة تتألق ليلة زفافها في ثياب سندريلا

لندن(صدى):

ابتكرت عروس مهووسة بشخصيات ديزني لاند طريقة طريفة للإحتفال بزفافها حيث إحتفلت العروس والتي تعمل عاملة نظافة بالزفاف مرتدية شخصية ” سندريلا” بينما لعب عريسها دور ” الأمير ” .

ووفقاً لصحيفة ” ديلي ميل ” البريطانية خصصت العروس ملابس شخصيات ديزني للمدعويين، وأقيم حفل الزفاف المميز بنيو ساوز يلز الأسترالية، حيث تعيش العروس.