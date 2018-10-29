15 إدارة تعليمية تتغنى بالوطن في مهرجان المسرح بعسير

محمد بن طحيطح(صدى):

أكد المدير العام للتعليم في منطقة عسير الأستاذ جلوي آل كركمان ، أن المسرح المدرسي ليس ترفا ، وإنما هو جزء أساس يقع في قلب العمل التربوي يستطيع أن يبني شخصيات الطلاب ويعزز قدراتهم ،ويساعدهم في التعبير عن مشاعرهم، ويثري العمل التربوي ، ويسهم في أن يكون كل طالب قادر على المساهمة بكفاءة في بناء قدرات هذا الوطن ، واعدا بإحداث نقلة نوعية في أداء المسرح المدرسي بتعليم المنطقة ، بما يعكس تطلعات وزارة التعليم في بناء كفاءات وطنية تتميز بالقدرة على الإسهام البناء في قيادة في وطن العطاء ، من خلال مشروع رائد يتمثل في إقامة منافسة على مستوى مدارس المنطقة التعليمية في المسرح المدرسي ، بحيث يكون هناك تقييم لكل مدرسة ويبنى تقييم كل مدرسة على مدى مساهمتها في إثراء المسرح المدرسي في الأعمال الطلابية المتميزة ، لافتا إلى أن عسير تزخر بالكفاءات والإمكانات التي تسهم في جعلها رائدة على المستوى الوطني، وتجعل منها قبلة للتعليم على خارطة الوطن الغالي .

وأضاف : “أنا اليوم سعيد كل السعادة بما رأيته من أداء متميز وعطاء إبداعي لدى الطلاب ، ويسرني ثقتهم في أنفسهم وقدرتهم على التعبير عن ذواتهم وهذا يعكس حجم العمل الدؤوب داخل المحاضر التربوية والدعم والتعزيز الكبير للطلاب داخل المدارس.

جاء ذلك في كلمة له أثناء تدشينه انطلاق فعاليات مشروع مهرجان المسرح المدرسي للصغار الذي تستضيفه الإدارة العامة للتعليم في المنطقة ممثلة في إدارة النشاط الطلابي وبمشاركة “15” إدارة تعليمية من مناطق المملكة شملت :” بيشة ، والقصيم ، وصبيا ، والزلفي ، والحوطة والحريق ، وسراة عبيدة ، ووادي الدواسر ، ونجران ، ورجال ألمع ، ومحايل عسير ، وجيزان ، والنماص ، وظهران الجنوب ، وشرورة ” ، وذلك مساء أمس الأحد بمجمع الراشد مول وبحضور مشرف عام النشاط الثقافي بوزارة التعليم الدكتور بندر العسيري.

وتضمن الاحتفال فقرة وطنية للطالب خالد الشهري أحد أشبال تعليم عسير تغنى خلالها بالوطن وقيادته ، ثم قدمت فرقة استعراضية من طلاب وطالبات عسير فقرة فنية بعنوان ” مرحبا في عسير “، تلاها كلمة مشرف النشاط الثقافي في وزارة التعليم الدكتور بندر العسيري ، أكد خلالها على دور المسرح وأهميته في حياة الطالب ، ومدى تأثيره في بناء شخصيات الطلاب وتعزيز ثقتهم بأنفسهم ، تلا ذلك انطلاق أولى العروض المسرحية قدمها فريق المسرح بتعليم عسير حيث قدم عرضا مسرحيا بعنوان ” ديموم ودمدوم ” ، ثم قدم تعليم بيشة عددا من الفقرات تضمنت عرضا بعنوان ” أغلى وطن ” وعرض مسرحي وطني وفقرة في الإلقاء .

يذكر أن المهرجان يستمر على مدى أربعة أيام ويتضمن عروضا مسرحية ، وفقرات منوعة .