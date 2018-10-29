مواطنون لولي العهد: صباح الحب من شعبك.. سر بنا إلى الأمام ونحن خلفك

نايف السالم(صدى):

يواصل المواطنون إعلان حبهم وولاءهم لولي العهد الأمير محمد بن سلمان بكافة الأشكال، ومن بينها الكشف عن ذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي بتدشين الهاشتاجات وإطلاق عبارات الثناء والحب لولي العهد الذي يعمل على تطوير البلاد ورفعة شأنها وتحقيق الرخاء للشعب.

ودشن رواد مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الاثنين، هاشتاجًا حمل عنوان: ” السعوديين يصبحون على ولي العهد ” للتعبير عن ودهم له؛ حيث قال مفرح الشقيقي عبر حسابه الشخصي على ” تويتر ” مشاركًا في الهاشتاج: ” صباح الوطن والمطر والمستقبل.. صباح الإلهام والقوة والسيادة.. صباح الحب من شعبك لك. ”

وتابع ” الشقيقي ” : ” صباح الردع من شعبك لحسَّادك.. ننام وأنت حلم وطن، ونصحو وأنت مستقبل أمّة.. صباحك عهد وميثاق منّا ألَّا يمسّك حاقد إلَّا وأخرسناه، وألَّا يدعو لك محب إلّا وأكرمناه ” ، فيما أضافت المغردة ” نورا ” قائلةً: ” صباح قائد الهمة ونحن عزمه.. ”

وعلّق المغرد نايف الدوسري: ” اللهم هذا الرجل .. كُن لهُ سند وعونُ، وأحفظه من كل شر، اللهم بقدر حبنا له ارزقه العافية والصحة والعمر الطويل ..صباح العز والفخر ” ، كما علّق أنور الغامدي: ” 25 مليون سعودي يصبحون عليك بالخير يا أبو سلمان.. نبشرك الأمور طيبة وكل شيء زين.. سر بِنا إلى الأمام ونحن خلفك. ”

وفي السياق نفسه، شارك مغرد مصري في الهاشتاج بحساب ” أبو محمد ” ، قائلًا: ” صباح القشطة يا أسد .. صباح الفل ياكايدهم ، والمصريين كمان بيصبحوا على سيد العرب ” ، بينما قال حساب بمسمى ” فيصل ” : ” نحمد الله ان المملكة أنجبت هذا الرجل جعل عمرك طويل ياسيدي , سر بنا وعزك يدوم. “