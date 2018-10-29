مورينيو معجب بمارسيال ” المتطور ” وينصح بوجبا بهذا الأمر

نواف السالم(صدى):

أشاد جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد بأداء لاعبه الفرنسي أنتوني مارسيال، وأكد أنه بات ينفذ التعليمات جيدا، ويفهم طريقة اللعب التي يريدها منه.

وأوضح مورينيو أن مارسيال الآن يختلف عما كان عليه قبل عام أو عامين، وتحسن مستواه كثيرا، وأضاف: ” استغرق وقتا طويلا كي يفهم ما أريده منه، لكن في النهاية طور من تفكيره ومستواه وبات يساهم في الدفاع والهجوم بشكل فعال، وهذا الأمر يسعدني كثيرا “.

ثم تحول مورينيو ليتحدث عن الفرنسي الآخر بول بوجبا، ورغم الإشادة بمستواه إلا أنه انتقد طريقة تنفيذه لركلات الجزاء، ونصحه بتغيير أسلوبه في تنفيذها حتى يتمكن من خداع الحراس.

وأوضح: “يجب عليه تغيير أسلوبه في تسديد ركلات الجزاء، لأن حراس المرمى أصبحوا يحفظون أسلوبه، لكن بشكل عام أحب إقدامه على تنفيذ ركلات الجزاء، لأنني لا أحب اللاعبين الجبناء”.

وكان بوجبا قد سدد ركلة جزاء تصدى لها بيكفورد حارس إيفرتون قبل أن ترتد منه لبوجبا مرة أخرى، ويسجل منها هدفا لتنتهي المباراة 2-1 للشياطين الحمر.