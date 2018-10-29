تفاصيل جديدة في واقعة جثتين سعوديتين عثر عليهما بنيويورك

عادل الحربي(صدى):

أعلنت القنصلية السعودية في نيويورك أن قضية المواطنتيْن السعوديتيْن اللتان تم العثور على جثتيهما في نهر هدسون محل إهتمام منها وأنها تتابع عن كثب التحقيقات مع السلطات المحلية.

ووفقاً لمصادر إعلامية أمريكية فقد رجحت الشرطة إنتحار الفتاتين بعد قفزهما من أعلى جسر جورج واشنطن ، فيما أكدت شرطة نيويورك أن فحص الطبيب الشرعي للمدينة يحدّد أسباب الوفاة، ولا تزال التحقيقات جارية في أسباب الإختفاء والوفاه .

جدير بالذكر أنه تم العثور على جثتَي شقيقتيْن مقيدتيْن بشريطٍ لاصق، على شاطئ نهر هدسون في ولاية نيويورك بحسب تصريحات السلطات الأمريكية .

وقالت الشرطة إن إحدى الضحيتين تبلغ من العمر 16 عاماً والأخرى 22 عاماً، وهما شقيقتان وتقيمان في فيرفاكس بولاية فيرجينيا التي تبعد 250 ميلاً عن نيويورك .

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