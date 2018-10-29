الكرملين الروسي يؤكد: التحضير لزيارة بوتين للمملكة مستمرة

موسكو(صدى):

صرح الكرملين الروسي اليوم الاثنين، أن قضية الصحفي جمال خاشقجي لم تؤثر على تحضيرات زيارة بوتين للمملكة.

وقال وزير الخارجي الروسي ميخائيل بوغدانوف: ” نعم لدينا زيارات، سافر وفدنا الحكومي المشترك العالي المستوى ” ، مشيرًا إلى أن قضية ” خاشقجي ” لم تؤثر على الاتصالات بين موسكو والرياض.

كما أكد ” بوغدانوف ” أن التحضير لزيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى المملكة مستمرة، كما أن ” موسكو ” تنتظر نتائج التحقيق في قضية الصحفي جمال خاشقجي.