” السوق المالية ” أول جهة بالمملكة تحصل على شهادة الاعتماد في نضج البنية المؤسسية

الرياض(صدى):

حصلت هيئة السوق المالية على شهادة الاعتماد من البنية المؤسسية الوطنية في برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية ” يسّر ” كأول جهة حكومية تصل إلى المستوى الثالث في مستويات نضج البنية المؤسسية.

وتمكنت الهيئة من تحقيق هذا الإنجاز من خلال تطبيق المنهجية الوطنية للبنية المؤسسية NORA ، التي أعدها برنامج ” يسّر ” لضمان بناء خطط للتحول الرقمي بالكفاءة والفاعلية المطلوبة وباتباع المعايير والنماذج الدولية و المرجعية الوطنية، حيث أن هيئة السوق المالية تحرص دائماً على تطبيق أفضل الممارسات والمنهجيات العالمية والوطنية في جميع أعمالها.

وأشاد رئيس لجنة التعاملات الإلكترونية في الهيئة معالي رئيس مجلس إدارة هيئة السوق المالية الأستاذ محمد بن عبدالله القويز في هذه المناسبة بالدور الكبير الذي يقوم به برنامج ” يسّر ” في دعم الجهات الحكومية في مسيرة التحول الرقمي وأهمية، مضيفاً أن الهيئة استفادت من تطبيق مفهوم البنية المؤسسية في تحقيق التكامل والموائمة بين قطاع الأعمال وتقنية المعلومات، وتوفير معلومات دقيقة متكاملة ومؤشرات أداء للمساعدة في اتخاذ القرارات، فضلاً عن الاستخدام الأمثل للموارد وحوكمة الاستثمار في تقنية المعلومات، إضافة إلى رفع مستوى نضج الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الهيئة لعموم المستفيدين.

وأفاد معالي رئيس هيئة السوق المالية أن هذه الشهادة التي حصلت عليها الهيئة تدعو للتفاؤل ليس في الهيئة فحسب بل في الجهات الحكومية كافة، فهي مثال للعمل الجماعي والتشاركي لتحقيق الإنجازات والأهداف المشتركة بين الجهات الحكومية، وهي تعكس أيضا أن مسيرة التحول الرقمي في الهيئة تتم وفق معايير ثابتة وهذا يعود بالدرجة الأولى لجهود برنامج ” يسر ” ، وختم القويز كلمته بتوجيه الشكر لمدير عام البرنامج “يسر” وفريق البرنامج الذين وجدوا في أعمال الهيئة ما يستحق هذه التقييم، معداً هذه الشهادة بمثابة خارطة طريق للهيئة لتطوير أعمالها وتحسينها.

من جانبه ثمن المدير العام لبرنامج ” يسّر ” المهندس علي بن ناصر العسيري هذا الإنجاز والذي تحقق بفضل الله ثم الدعم المباشر من معالي رئيس لجنة التعاملات الإلكترونية بهيئة السوق المالية لفرق العمل المشتركة وصانعي هذا الإنجاز، مبيناً أن الذي حققته الهيئة يضاف إلى إنجازات مسيرة التحول الرقمي في المملكة، مشيداً بما تبذله الجهات الحكومية من جهود تسهم في تقدم هذه المسيرة.

وأشار إلى أن برنامج ” يسّر ” يدعم تطبيق مفهوم البنية المؤسسية كأحد الأدوات الرئيسية في تسريع مسيرة التحول الرقمي في المملكة ورفع جودة وكفاءة الخدمات الإلكترونية، إضافة إلى زيادة العائد على الاستثمار في تقنية المعلومات والاتصالات وإلغاء الازدواجية والتكرار، مؤكداً أن برنامج ” يسّر ” يسعى إلى تقديم الدعم الكامل للجهات الحكومية في المملكة وحثهم على تطبيق هذا المفهوم وذلك من خلال تقديم الدعم الاستشاري ووضع المنهجيات والمعايير الدولية والوطنية.

جاء ذلك خلال حفل تسليم شهادة الاعتماد للهيئة وتكريم منسوبيها المساهمين في صناعة هذا الإنجاز، الذي عقد بمقر الهيئة أمس، حيث استلم معالي رئيس لجنة التعاملات الإلكترونية في الهيئة شهادة الاعتماد من برنامج ” يسّر ” ثم سلم معاليه والمهندس العسيري شهادات الشكر والتقدير لأعضاء فريق البنية المؤسسية بالهيئة.