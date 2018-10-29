النائب العام يجتمع برئيس الادعاء التركي في إسطنبول

أنقرة(صدى):

اجتمع النائب العام ، سعود بن عبدالله بن مبارك المعجب، مع رئيس الإدعاء التركي عرفان فيدان، اليوم الاثنين، في مقر النيابة العامة بإسطنبول في إطار التحقيقات الجارية حول قضية الصحفي جمال خاشقجي.

ومن المنتظر أن يطَّلع النائب العام على تفاصيل جديدة حول القضية بالمشاركة الجانب التركي ، حول مقطع خاشقجي .

يذكر أن النائب العام وصل إلى اسطنبول خلال الليل .