أودي R8 الجديدة تحصل على تصميم أكثر حدة وقوة تصل الى 612 حصان

متابعة ـ أميرة خالد(صدى):

كشفت أودي الستارة عن سيارتها المحسنة R8,وعلى عكس الشائعات فالسيارة ظلت تعتمد على المحرك التقليدي سعة 5.2 لتر بدلاً من تخفيض حجم المحرك ليكون سداسي الاسطوانات بشاحن توربيني ، كما تم توفير امكانية زيادة قوة السيارة الي مع توفير تكنولوجيا عديدة لجعل سيارة أودي أكثر حدة على الطريق.

وتحمل السيارة كما أوضحنا تصميم أكثر هجومية كما جعل المصممون الجزء الأوسط من شبكة التهوية أعرض ويحتوي فتحات حادة الزوايا لفصل مداخل التهوية في جانبي السيارة في الأمام, أما في الخلف فالفتحات تمتد الىن عبر الجزء الخلفية بكامله مع مشتت بارز مع مقصورة محرك تغير تصميم السيارة مع وضع غطاء من 3 أجزاء تغطي أشياء مثل فلتر الهواء .

وتأتي R8 الأساسية بتطعيمات سوداء لامعة في الخارج ، بينما تأتي R8 V10 Performance التي عرفت في السابق باسم R8 V10 performance كواترو بلمسات مطفية تيتانيوم وألياف الكربون العالية اللمعان وكلاهما اختياري في كلا الموديلين كما تتمتع بمشتت أمامي يوفر للسيارة وزن 2 كجم.