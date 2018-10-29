صدمة وسخرية على مواقع التواصل من ” نيولوك ” صلاح الجديد

ماجد محمد(صدى):

نشرت الصفحة الرسمية لنادى ليفربول الإنجليزى بالعربى صورة تجمع النجم المصرى ” محمد صلاح “مع شخص داخل كوافير للرجال، حيث ظهر بتصفيفة شعر غير المعتاد عليها، وأثارت سخرية مُتابعي السوشيال ميديا.

ومن المتوقع أن يظهر صلاح بالقصة الجديدة في المباريات المقبلة مع ليفربول بالدوري الإنجليزي.

وأنهالت التعليقات ساخرة على صلاح من التسريحة وشبهوه بشخصية ” دكتور بهيج ” في فيلم طير أنت للفنان أحمد مكي ، فيما علقوا أيضاَ على الحلاق: ” اتجي الله يا حلاق رجعلنا شعر مو زي ما كان ” ، فيما قال آخر: ” تقريبًا كده بيعمل قصة شعر غريبة عشان المدافعين تركز في شعره ” .

يذكر أن مصفف شعر صلاح أجرى قصات لنجوم كرة قدم عالميين، منهم ” لاعب نادي باريس سان جرمان نيمار، ونادي برشلونة الإسباني كوتنيو، وزميل صلاح في البرازيلي فرمنيو ” ، وآخرين من مشاهير الكرة.