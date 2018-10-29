مدير عام تعليم مكة يرعى افتتاح الملتقى السابع لمشرفي التعليم الأهلي

محمد السعران(صدى):

دشن المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة الأستاذ محمد بن مهدي الحارثي الملتقى السابع للإشراف التربوي للتعليم الأهلي للمشرفين التربويين في التعليم الأهلي بمنطقة مكة والذي ينظمه مكتب التعليم الأهلي بتعليم مكة بمدارس شعاع المعرفة الأهلية وبحضور مؤسس ومالك المدارس الدكتور أشرف بن محمد الشيخة .

وشكر الحارثي المنظمين للملتقى ولمدارس شعاع المعرفة الأهلية استضافتها للملتقى في دورته السابعة مشدداً على الاستفادة من البرامج والدورات التدريبية التي تُسهم في رقي العملية التعليمية ومخرجاتها متطلعاً أن تُنفذ توصيات الملتقى بما ينعكس إيجاباً على العمل الإشرافي والتربوي بمدارس تعليم مكة .

وقد استعرض المدير العام للتعليم بمنطقة مكة فور وصوله لمقر الملتقى معرض المدرسة والشراكات المجتمعية وأعمال الطلاب وافتتح قاعة الملتقى التي أُطلق عليها قاعة الشيخ ” محمد الشيخة ” حيث جُهزت بكافة الاحتياجات التدريبية وتستضيف ورش عمل الملتقى في دورته الحالية .

هذا وقد بدأ الحفل بالقرآن الكريم فكلمة لمؤسس المدارس الدكتور أشرف الشيخة رحب فيها بالمدير العام والمشرفين التربويين المشاركين في الملتقى في دورته السابعة متمنياً أن تُثمر نتائج الملتقى بما يحقق أهدافه كزن الملتقى واحد من إسهامات التعليم الأهلي شاكراً للجميع التفاعل والحضور متمنياً للملتقى كل التوفيق كونه يحوي خبراء في مجالاتهم التعليمية ومدارسهم تنتظرهم لاضافة تميز وتفرد فمكة تستاهل قائلاً نحن في مدارس شعاع المعرفة نحاول تقديم خدمات تعلمية ذات جودة عالية تضيف للميدان التعليمي والتربوي كل جديد ومفيد .

ثم استعرض الدكتور محمد الشاعري مدير عام مدارس المعرفة توصيات الملتقيات الستة السابقة متمنياً أن يكون الملتقى السابع استمرار لما حققته الملتقيات السابقة وأن يتفرد بتميز يميزه من خلال ورش العمل التي ستقام خلال فترة إقامة الملتقى

ثم ارتجل مدير التعليم الاهلي بتعليم مكة زهير مشاط كلمة متمنياً فيها أن تُسهم ورش العمل في الرفع بالمستوى والتجويد في العملية التعليمية في مدارس مكة.