بالفيديو.. بطلا ” البلوت ” يوضحان سبب اعتزالهما المفاجئ

طلال الغامدي(صدى):

اعتزل الفائزان ببطولة المملكة للبلوت في نسختها الثانية ضويحي السبيعي ومسفر العرجاني، اللعب الرسمي، بعد مشوار تكلل بالتتويج بلقب البطولة.

وكشف الفائزان عن سبب اعتزالهما البلوت، قائلاإنهما لن يشاركا في النسح المقبلة من البطولة، حتى لا يخسران أمام أي فريق آخر، ويأتي ذلك الفريق يقول كسبنا بطل النسخة الماضية.

هذا وقد فاز السبيعي والعرجاني بكأس هيئة الرياضة ومكافأة مليون ريال، عقب تغلبهما في النهائي على فريق “الديمن” المكون من سامي العوفي ومحمد آل ضيعن، عقب لقاء ماراثوني حسماه في الجولة الثالثة الفاصلة، معربين عن سعادتهما بالفوز باللقب.