اللقاء التعريفي لمبادرة ” ريادي ” تعقدها إدارة نشاط الطالبات بتعليم مكة ‏

محمد السعران(صدى):

عقدت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ممثلةً بإدارة نشاط الطالبات اللقاء التعريفي بمبادرة (ريادي) اليوم الاثنين الموافق ١٤٤٠/٢/٢٠هـ ، نفذته خبيرة المبادرة مساعدة إدارة نشاط الطالبات جمال السعيدي وذلك بحضور مديرة إدارة نشاط الطالبات جميلة القليطي.

استهدف اللقاء ٤٠ منسقة لبرنامج ريادي وذلك بهدف التثقيف بريادة الأعمال والإستثمار لمنسقات المكاتب والإدارات المعنية والميسرات و إكساب الطالبة مهارات سوق العمل، وترسيخ ثقافة ريادة الأعمال، والتحفيز على العمل الحر والإستثمار ، وتسعى إلى إعداد جيل ريادي طموحاته عنان السماء ، ورسالتها إيجاد بيئة تعليمية مجتمعية محفزة لنشر ثقافة وريادة الأعمال والإستثمار وتوليد الفرص، وتوضيح أهمية بناء إستراتيجية ريادة الأعمال في التعليم وقيمتها، وتأهيل خبراء ومدربي مهارات ريادات الأعمال والإستثمار من منسوبي الوزارة، وتنفيذ برامج تدريبية وتنفيذ المنافسات في مجال ريادة الأعمال والإستثمار.

فيما أوضحت خبيرة المبادرة مساعدة إدارة نشاط الطالبات جمال السعيدي أن المبادرة تعتبر كإحدى مبادرات برنامج التحول الوطني 2020 المنفذة في الوزارة والتي استهدفت طلاب وطالبات المرحلة الثانوية (بنين وبنات) في التعليم العام والتحفيظ وفي المدارس الحكومية والأهلية والعالمية داخل المملكةوخارجها، وأوضحت مسارات المبادرة المتمثلة في التثقيف و التدريب والتوجيه و التمكين و التتويج، هذا وقد استعرضت الهيكل التنظيمي لفرق العمل على مستوى وزارة التعليم والإدارات التعليمية والفريق التنفيذي، كما عرضت مهام ومسؤوليات فريق ريادي من منسقات المكاتب والإدارات المعنية، كذلك استعرضت مشاريع ريادي المتمثلة في (مهارات ريادي، أولمبياد، ومتجر، قناة ريادي) وكيفية التسجيل والتوثيق لكلاً من الخبيرة والمنسقة والميسرة والطالبة وكيفية التسويق لها ، وأشارت إلى أندية ريادي في المدارس ودور الميسرة والمنصات الإعلامية وموقعها الإلكتروني .

وتم عرض المشاريع الفائزة للعام الماضي وأبرز المشاريع المشاركة على المنصة وما واجه المبادرة من صعوبات والمقترحات لحلها.