ريهام سعيد تنتقد كثرة الإنجاب: في أوروبا لا يحدث هذا
أوضحت الإعلامية المصرية ريهام سعيد أن المواطنين في الدول الأوروبية لا يُنجبون كثيرًا؛ بسبب غلاء المعيشة.
وقالت ” ريهام ” ببرنامجها ” صبايا ” المذاع على قناة ” الحياة اليوم ” : ” مش كتير تلاقي حد جايب 3 و4 و5 أطفال ” .
رااايق[ عدد التعليقات: 5795 ] نشر منذ 46 دقيقة
وأنتي أيش لك دخل * في كثرة الأنجاب **!!
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لا يكون أنتي اللي تنجبينهم وأحنا ما ندري **!! ههههههههه
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قالت أوروبا قالت **!!
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في حديث : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ** تناكحوا تناسلوا تكاثروا فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة **
🔎🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 4717 ] نشر منذ 25 دقيقة
انااوؤيد وبقوة مع تنظيم النسل وليس قطع النسل
بحيث بين كل طفل وآخر خمس سنوات
كثرة الانجاب تهد المرأة والله
وبعضهن تصاب بالجلطة
خاصة ان الانجاب واحد فوق واحد
ما يصير كذا والله دمار ع المرأة
تذبل المرأة وتنشغل بالعيال عن زوجها
والتربية اليوم صعبه تختلف عن ايام زمان
وهنا بعض الازواج يتخذ ذلك ذريعة لكي يتزوج بحجة ان زوجته
مشغولة عنه ولم تعد تلبي راحته ورغباته مثل اول
,ااالسحاب؛[ عدد التعليقات: 4909 ] نشر منذ 17 دقيقة
شكرا رايق
الرسول يباهي بنا الامم يوم القيامه لو اتبعنا القران -واعدوا لهم ماستطعتم من قوه-
لو اتبعنا القول ولا تناحروا ولا تدابروا
لو اتبعنا -تعلموا العلم واعملوا به
نتكاثر -واكلنا وحتى شربنا مستورد-عدا السلاح والتكنلوجيا وكل شي-من عندهم-
وووووو -غير ذلك كثير-
لو تكاثرنا واكثرنا المفيد من اختراع وعلم ونور وبصيره وتصنيع ووووو-لباهينا نحن بانفسنا الامم-نحن الان نلطم ونجرح خلودنا بالسلاسل ونفجر ونقتل-ونكره الامم الاخرى في الاسلام -فكيف يباهي بنا رسول الله-الا القليل-
نقول -اللهم لاتجعلنا فتنه للذين كفروا-