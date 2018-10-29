ريهام سعيد تنتقد كثرة الإنجاب: في أوروبا لا يحدث هذا

القاهرة(صدى):

أوضحت الإعلامية المصرية ريهام سعيد أن المواطنين في الدول الأوروبية لا يُنجبون كثيرًا؛ بسبب غلاء المعيشة.

وقالت ” ريهام ” ببرنامجها ” صبايا ” المذاع على قناة ” الحياة اليوم ” : ” مش كتير تلاقي حد جايب 3 و4 و5 أطفال ” .