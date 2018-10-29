جامعة الملك سعود تعلن عن وظائف شاغرة للجنسين

فاطمة المالكي(صدى):

تعلن المدينة الطبية الجامعية في جامعة الملك سعود بالرياض عن توفر وظائف صحية وفنية وإدارية شاغرة للرجال والنساء لحملة الدبلوم والبكالوريوس فأعلى.

وحول الشروط العامة: أن يكون المتقدم حاصل على المؤهلات المطلوبة حسب الشروط الموضحة أمام كل وظيفة مع ضرورة الحصول على شهادة التصنيف المهني من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية “للوظائف الطبية والصحية”، بالإضافة إلى إجادة اللغة الإنجليزية إجادة تامة تحدثاً وكتابة وإجتياز كافة الاختبارات التقنية اللازمة.

وأشارت إلى أن التقديم يبدأ من الأحد 1440/2/19هـ وذلك بإرسال السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني الخاص بإدارة خدمات التوظيف بالمدينة الطبية الجامعية ([email protected]) .