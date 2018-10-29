” النقد العربي ” تخصص خدمة جديدة لمنسوبي الحرس الوطني

علي القحطاني(صدى):

أعلنت وزارة الحرس الوطني أن صرف رواتب منسوبي الحرس سوف يكون عبر مؤسسة النقد العربي.

وبهذا القرار تعتبر وزراة الحرس الوطني أول جهه عسكرية تكمل الربط مع النظام المركزي للحقوق المالية التابع لوزارة المالية، وذلك عبر القناة الحكومية الآمنة ” GSN ” ، التي تقوم بإنشاء شبكة اتصالات خاصة بالتعاملات الإلكترونية الحكومية، كما تقوم هذه الشبكة بربط الجهات الحكومية بمركز بيانات التعاملات الإلكترونية الحكومية وتمكين مركز التعاملات الإلكترونية الحكومية من أن يكون حلقة وصل بين الجهات الحكومية بحيث يتم توحيد آلية الارتباط بين الجهات وتُختصر تكلفتها.