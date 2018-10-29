ما لا تعرفه عن تسبب برودة الطقس في الأزمات القلبية

أماني الغامدي(صدى):

كشفت دراسة جديدة موسعة أن ” الأزمات القلبية ” تحدث في كثير من الأحيان عندما تنخفض درجات الحرارة، حيث ربط الباحثون بين زيادة التعرض للنوبات القلبية وانخفاض درجة حرارة الجو.

وعن هذه الدراسة، فإن الباحثين قاموا بمتابعة جميع الأزمات القلبية التي تحدث في بلد بأكمله لمدة 16 عامًا، بالإضافة إلى بيانات الطقس في يوم حدوث النوبة القلبية.

ولجأ الباحثون إلى المعهد السويدي للأرصاد الجوية، الذي يسجل بيانات من 132 محطة جوية في أنحاء البلاد، حيث وجد الباحثون زيادة في الإصابة بالأزمات القلبية في الأيام التي تقل فيها الحرارة عن درجة التجمد.

وانخفض معدل الإصابة عندما ارتفعت درجات الحرارة عن ثلاث أو أربع درجات مئوية، حيث تزيد درجات الحرارة الباردة من ضيق الشرايين والأوردة.

كما يوجد عوامل أخرى مرتبطة بالشتاء، يمكن أن تزيد من مخاطر الإصابة بأزمات قلبية مثل ” إزالة الثلوج الذي يرفع ضغط الدم ” .