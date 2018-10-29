بسمة بوسيل بلوك جديد بعد ولادتها ” آدم “

أماني الغامدي(صدى):

قامت الفنانة المغربية بسمة بوسيل، بنشر صورة جديدة لها على حسابها الرسمي على ” إنستجرام ” ؛ حيث تظهر بلوك جديد بعد ولادتها مولودها الثالث ” آدم ” من زوجها الفنان تامر حسني.

وبدت ” بوسيل ” في الصورة بتسريحة جديدة اعتمدت فيها على اللون الأسود، كما تخلّت عن العدسات الملوّنة، وهو الأمر الذي أحدث تغييرًا كبيرًا في مظهرها.

يُذكر أن تامر حسني كان قد رُزق منذ أسبوع، بمولوده الثالث من زوجته المغربية بسمة بوسيل في إحدى المستشفيات بالولايات المتحدة الأمريكية.