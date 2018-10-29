الخطوط الجوية تكشف عن قرارات جديدة بشأن الـ ” فيزا ” التركية

الرياض(صدى):

كشفت الخطوط الجوية السعودية عن إجراء جديد سيتم تطبيقه بداية من اليوم الإثنين على جميع المسافرين من المملكة إلى تركيا فيما يتعلق بتاشيرات الدخول.

واوضحت انه اعتبارا من اليوم الموافق ٢٩ أكتوبر ٢٠١٨ لن يسمح لأي شخص بالسفر إلى تركيا إلا بعد الحصول على تأشيرة إلكترونية مسبقة قبل الصعود على متن الطائرة، بما يعني إلغاء الإجراء السابق الخاص بإمكانية الحصول على التأشيرة ” الفيزا ” من المطار مباشرة.

من جانبه أكد مطار اسطنبول القرار، مشيرا إلى أن التأشيرة الإلكترونية تبلغ قيمتها ١٨٠ ريالا سعوديا، ويمكن استصدارها للسعوديين دون مراجعة القنصلية أو السفارة التركية في المملكة، بينما يمكن للمقيمين في السعودية أن يحصلوا على التأشيرات من القنصلية التركية في الرياض وجدة، مع مراعاة الاستثناءات الخاصة ببعض الدول العربية التي تتطلب مراجعة السفارة التركية.