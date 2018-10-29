بر الشرقية تنقل خبراتها التنموية والمجتمعية إلى المؤسسات الخيرية والمجتمعية

محمد السعران(صدى):

اطلع مساعد مدير فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الباحة خالد الزهراني على التجارب والخدمات التي تقدمها جمعية البر بالمنطقة الشرقية من خلال نقل المستفيدين من الجانب الرعوي إلى التنموي.

جاء ذلك خلال زيارة مساعد مدير فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الباحة أمس، مقر جمعية البر بالمنطقة الشرقية في الدمام.

وأكد الزهراني ضرورة التحول التنموي بالمحتاجين من مستفيدي الجهات الخيرية ونقلهم من الحاجة إلى الاكتفاء عبر تقديم التأهيل والتدريب وفرص العمل والمشاريع التنموية التي توفر لهم مصدر دخل ملائم كمشروعات الأسر المنتجة وتسويقها، مشيداً بالنظام الإلكتروني في بر الشرقية في تقديم المساعدات عبر البطاقات الذكية للمستفيدين، مؤكدا أن فرع الوزارة بالباحة سيتبنى هذه التجارب موضحا أهمية تبادل الخبرات والممارسات الناجحة في مجال التنمية المستدامة.

من جانبه بين أمين عام جمعية سمير بن عبد العزيز العفيصان أن الجمعية ترحب بنقل تجاربها التنموية إلى جميع القطاعات والمهتمين بالمجال الخيري بما يتفق مع الهدف الاستراتيجي الرابع من الخطة الاستراتيجية للجمعية الذي يهدف لتعزيز التنسيق والتكامل مع أصحاب المصلحة والتواصل معهم.