الحوثيون يستغلون موارد الشعب اليمني لتمويل حربهم ضده

فهمي محمد(صدى):

أعلنت الحكومة اليمنية أنها ستركز خلال الفترة المقبلة على اصلاح ما أفسدته مليشيات الحوثي سواء في المنظومة الإدارية أوالمالية أ والاقتصادية .

وقال رئيس الوزراء اليمني الدكتور معين عبد الملك في تصريحات له أمس الأحد أن الإنقلابيين استغلوا موارد الشعب اليمني لتمويل حربهم ضده ، محملهم مسئولية الخراب الذي حل بالبلاد .

وأضاف أن حكومته ستعمل على إصلاح ما أفسده الحوثيين من بنية تحتية وخدمات أساسية .

هذا ومن المقرر أن تصل المنحة السعودية الشهرية الخاصة بدعم المشتقات النفطية والمقدرة بـ 60 مليون دولار إلى اليمن غداً الثلاثاء بحسب تصريحات رئيس الوزراء اليمني للمساعدة في إعادة بناء الإقتصاد اليمني .